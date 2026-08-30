Jesus'un gelişinin ardından: Barcelona, Alvarez transferindeki planını değiştiriyor

Barcelona, Arsenal forveti Gabriel Jesus'u 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya son derece yaklaştı; teknik direktör Hansi Flick'in de onayını alan bu transfer hızla sonuçlanmak üzere.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine Feyenoord karşısında yeni bir gerçek golcüyle başlayabilecek. Zira ekip, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından her şeyden çok ihtiyaç duyduğu parçaya kavuşacak.

"Sport" gazetesi, Jesus'un Barcelona'ya gelişinin, kulübün birkaç haftadır izlediği ve Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile anlaşmaya çalışmaktan ibaret olan yolu kapatmak anlamına gelmediğini yazdı.

Barcelona, Atletico Madrid'in aldığı tavrın, transferi mevcut transfer dönemi kapanmadan tamamlamayı imkânsız hâle getirdiğini kabul ediyor. Bu nedenle Katalan kulübü, hamlelerini ertelemeye karar verdi.

Hedef, kış transfer dönemi açıldığında, gelecek ocak ayında yeniden denemek; çünkü o dönemde koşullar farklı olabilir.

Atletico'nun inatçı tutumu karşısında Barcelona, transfer döneminin son aşamasında durum üzerindeki baskıyı daha fazla artırmamaya karar verdi.

Ancak şu an geri çekilmek ile transferden tamamen vazgeçmek arasında fark var; zira Julian Alvarez, Barcelona projesi açısından hâlâ öncelikli bir hedef ve kulüp, önümüzdeki aylarda kapıyı açık tutmak istiyor.

Barcelona, 4 ayın tabloyu büyük ölçüde değiştirebileceğini düşünüyor. Atletico Madrid'in sportif durumu, Julian ile Madrid ekibinin taraftarları arasındaki ilişki ve her şeyden önce oyuncunun kendi isteği, gelecek ocak ayında dosyayı yeniden açma imkânının olup olmadığını belirleyecek belirleyici etkenler olacak.

Görünen o ki ocak ayı, Atletico Madrid'in ördüğü duvarın aynı aşılmaz sağlamlığını koruyup korumayacağını, yoksa ayların geçişinin sonunda Barcelona'nın arzusunu gerçekleştirecek bir yol açıp açmayacağını anlamak için bir sonraki fırsat hâline geldi bile.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz