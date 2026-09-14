Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, hem yeni takımına uyum sağlamanın gerektirdiği süre hem de Katalan ekibinin hücum oyuncularının, başta Raphinha ve Lamine Yamal olmak üzere, sergilediği üst düzey performans nedeniyle Barcelona'ya son derece kademeli bir entegrasyon sürecinden geçiyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, eski Leeds oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick için hücum hattında dokunulmaz bir isim konumunda; zira geçtiğimiz transfer döneminde Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in yokluğunda teknik direktörün sahte forvet mevkiinde oynatmayı tercih ettiği isim kendisi.

Brezilyalı milli oyuncunun katkıları ise tarihi nitelikte; 5'i İspanya Ligi'nde ve 1'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 maçta 8 gol atarken 3 gole de asist yaptı.

Raphinha'nın üst düzey performansının yanı sıra Lamine Yamal, Fermín ve Ademí'nin hücumdaki verimliliği, Gabriel Jesus'un şimdiye kadar fazla süre alamamasına yol açıyor.

Brezilyalı oyuncu, İspanyol "TV3" kanalında yayınlanan "Tot Costa" programına verdiği röportajda şunları söyledi: "Raphinha gol atıyor, bütün maçları oynuyor ve bunu hak ediyor. Ben rekabet etmeye ve daha fazla oynayıp daha çok dakika alma fırsatını beklemeye çalışacağım."

Jesus yalnızca iki karşılaşmada forma giydi; Feyenoord karşısında 7 dakika, Valencia karşısında ise 2 dakika sahada kaldı. Ancak eski Arsenal oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde beşinci golü kaydederek gol hanesini şimdiden açtı.

Barcelona ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı, hedeflerini dile getirerek şunları ekledi: "Gol atmak ve yardımcı olmak istiyorum, ancak bunu takım 2, 3 ya da 4 gol önde olduğunda yapmak istemiyorum; ben Barça ile belirleyici goller atmak istiyorum."



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