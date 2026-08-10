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Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Jesus, İtalya Serie A'ya gitmeye onay verdi

Transfers
G. Jesus
Serie A
Premier Lig
Arsenal
SSC Napoli
İtalya
İngiltere

Arsenal'in Brezilyalı forveti Gabriel Jesus, İtalya Serie A'ya transfer olma fikrine sıcak baktı.

Football Italia sitesi, bazı raporlara dayandırarak, Jesus'un bu yaz Napoli forması giymeye karşı olmadığını aktardı. Oyuncunun Arsenal ile sözleşmesinin 2027 yazında sona erdiğini de belirtelim.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Napoli'nin Jesus'u kadrosuna katmak için Arsenal'e resmi bir teklif sunmadan önce Romelu Lukaku'yu ve Lucca ile Lang ikilisinden birini satmayı beklediğini belirtti.

Gabriel Jesus'un transfer süreci, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Romelu Lukaku'nun geleceğine doğrudan bağlı.

Belçikalı oyuncunun mali değerlemesinde hâlâ büyük bir fark bulunuyor; ancak Napoli, başlangıçta talep ettiği 12 milyon euroluk tutardan, teklifin bonuslar dâhil 7 ila 8 milyon aralığında olması şartıyla feragat etmeye hazır görünüyor.

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Dikkat çeken bir nokta ise Türk kulübünün de Gabriel Jesus'u kadrosuna katmakla ilgilenenler arasında olduğunun söylenmesi; dolayısıyla Lukaku'nun Fenerbahçe'ye satılması, Napoli'ye çifte fayda sağlayacak.

Jesus'a gelince, İtalya'ya transfer olma fikrine oldukça hevesli ve İtalya Serie A'yı isteklerinin başına yerleştirmiş durumda.

Napoli ile ilk temaslar geçtiğimiz haziran ayı başlarına dayanıyor. Bu temaslar bir ön görüşme niteliğindeydi ve gerekli satışlar tamamlanır tamamlanmaz Napoli'nin kendisini asıl hedefi hâline getireceğini oyuncuya bildirmenin bir yoluydu.

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