Jesus, Brezilya'yı çalıştırmaya yaklaştığı anların perde arkasını açıkladı

Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz yıl Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmeye ne kadar yaklaştığını açıkladı.

Portekizli teknik adam, Brezilya Futbol Federasyonu'nun kendisiyle Mart 2025'te iletişime geçtiğinde Suudi Arabistan devi Al Hilal'i çalıştırdığını, bunun da Brezilya'nın Dünya Kupası elemeleri tarihindeki en ağır yenilgisini Buenos Aires'te Arjantin karşısında 4-1'lik skorla almasının ardından Dorival Junior'ın görevden alınmasından kısa bir süre sonra gerçekleştiğini açıkladı.

Jorge Jesus, Dorival'in halefi olmak için en güçlü aday konumundaydı, ancak Al Hilal ile olan sözleşmesi nedeniyle transfer tamamlanamadı.

71 yaşındaki Jorge Jesus, Canal 11 kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sonunda Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmadım, ancak Arjantin karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından oynanacak maç için ön aday listesini hazırlamam amacıyla gerçekten benimle iletişime geçildi."

Jorge Jesus, 3 Mayıs'ta Al Hilal'den ayrıldı, ancak Brezilya Federasyonu o dönemde Carlo Ancelotti ile çoktan görüşmeler yapmıştı.

Tecrübeli İtalyan, Real Madrid'den ayrılmasından kısa bir süre sonra, 12 Mayıs 2025'te Brezilya Milli Takımı tarihindeki ilk yabancı teknik direktör oldu.

Brezilya Milli Takımı, Ancelotti yönetiminde Norveç karşısında 2-1'lik yenilginin ardından Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Turnuvada Brezilya'ya neyin eksik olduğu sorulduğunda Jorge Jesus şöyle konuştu: "Portekiz'in Avrupa'nın Brezilyası olduğunu söylemek isterim... Çok fazla bireysel kalite var, ancak Dünya Kupası geldiğinde... Brezilya 22 yıldır şampiyon olamadı."

Jesus şunları ekledi: "Diyorlar ki: 'Ah, ama biz en çok kupa kazanan ülkeyiz.' Bu doğru, ancak bu geçmişte kaldı; 22 yıldır kazanamıyorlar. Her zaman harika oyuncuları var, ama sonra harika bir milli takım oluşturamıyorlar."

Dünya Kupası'nda Brezilya'nın başında olsaydı neyi farklı yapacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Brezilyalı oyuncular oynamak için doğuyorlar; Brezilya Ligi'nde bile çok fazla kalite var. Ancelotti'nin listesinden farklı bir liste mi seçerdim? Elbette, bir ya da iki oyuncu için, evet. Bence şu anda Brezilya futbolundaki en gerçek santrfor Pedro. Flamengo'daki oyuncularımdan biri olduğu için belki biraz taraflı davranıyor olabilirim. Ancak Ancelotti'nin yaptıklarının çoğuyla hemfikir olduğumu düşünüyorum."

Jesus sözlerine şöyle devam etti: "Ama bir de kişisel dokunuş, maçı görme biçimi ve antrenörlük tarzı var. İşte farklar bunlar; her teknik direktörün maçı görme ve fikirlerini uygulama biçimi."

Jorge Jesus, bu ayın başlarında Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası son 16 turundan elenmesinin ardından Roberto Martinez'in yerine milli takımın başına geçti; bu görevi de Al Nassr kulübünü Roshn Ligi şampiyonluğuna taşımasından kısa bir süre sonra üstlendi.