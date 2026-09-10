Jesus: Barcelona ile hayalimi çabucak gerçekleştirdim

Barcelona'nın Brezilyalı forveti Gabriel Jesus, Katalan kulübünün atmosferine hızla uyum sağladı ve dün, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da oynanan Feyenoord karşısındaki ikinci maçında bir gol kaydetti.

Jesus, ikinci yarıda oyuna sonradan girdi ve bir gol atarak Blaugrana'nın Feyenoord karşısında aldığı farklı galibiyete (5-1) katkıda bulundu.

Jesus, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk profesyonel golümü attığımda hissettiğim duygunun aynısı, ama farklı bir his. Tıklım tıklım dolu Camp Nou'daki ilk golüm; bu hep gördüğüm bir hayaldi ve bu sahadaki ikinci maçımda gerçekleşti."

Gabriel Jesus, bu goluyle Barcelona'nın bir diğer Brezilyalı efsanesi Rivaldo'nun gol sayısını yakaladı ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü beşinci Brezilyalısı oldu.

Jesus, bu konuda "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Rivaldo olağanüstü bir oyuncu, bu kulübün gözbebeği ve sahada her zaman hayranlık duyduğum biri."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihimizdeki büyük isimlerle, ancak Brezilya'nın yetiştirebileceği bu kadar dahi ve yıldızla, her biri kendi döneminde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı devrede, bu listeyi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk."

Jesus ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki deneyiminden de bahsetti; zira bu turnuva, Brezilyalı oyuncunun kariyerinde bir düğüm noktasını temsil ediyor. İki kez finale çıktı, ancak ikisini de kaybetti. Bunların sonuncusu geçen yıl Arsenal ile Paris Saint-Germain karşısında yaşandı; ilki ise 2021'de Manchester City ile oldu ve bu maçı Chelsea karşısında kaybetti.

Buna rağmen Gabriel Jesus, bunu telafi etme konusunda büyük bir umut besliyor. Şöyle diyor: "Bu turnuvada oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Geçen yıl kupaya çok yakındım ve umarım bu sezon farklı olur."

Jesus'un, geçen yaz transfer döneminin son saatlerinde Arsenal'den Barcelona'ya katıldığını hatırlatalım.

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