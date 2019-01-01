Jerzy Dudek: Steven Gerrard, Jürgen Klopp'un yerini alabilir

Liverpool'un eski kalecilerinden Jerzy Dudek, Jürgen Klopp'un ayrılması durumunda yerine Steven Gerrard'ın geçebileceğini ifade etti.

'un İstanbul zaferindeki kahramanlarından Polonyalı kaleci Jerzy Dudek, eski takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde Liverpool'dan ayrıldıktan sonra bir süre enerji toplamak için futboldan uzak kalmayı planladığını söylemişti. 2015'te takıma katılan ve 2022'ye kadar Kırmızılar ile sözleşmesi bulunan deneyimli teknik adamın bu açıklamaları, Liverpool'dan gideceği yönünde haberler çıkmasına sebep olmuştu.

Yine de Liverpool taraftarları, önceki kulüpleri ve 'dan sözleşmesi bitene kadar ayrılmayan Klopp'un Anfield'da kalacağına dair büyük bir güven duyuyor.

Haberin devamı aşağıda

Klopp'un ayrılması durumunda yerine kimin geçeceği tartışılırken Liverpool'un eski file bekçisi Dudek, en güçlü adayın eski takım arkadaşı Steven Gerrard olduğunu ifade etti:

gazetesi Przeglad Sportowy'e konuşan Dudek, "İdeal olarak bu role en uygun isim Gerrard. Harika bir kaptan ve liderdi, soyunma odamızı zekice yönetirdi. Dürüst olmak gerekirse onun teknik direktör olmak istediğini söyleseydiniz size gülerdim. Dünyanın en iyi futbolcularının büyük bir çoğunluğu, kariyerlerini sonlandırdıktan sonra futboldan uzaklaşmak ister ve ailelerine vakit ayırırlar. Ama Steven, futbolu bırakır bırakmaz çocukların antrenörlüğünden başlayarak teknik direktörlüğüne doğru yol aldı. Oldukça zor bir görevi üstlendi."

"Kendini çok geliştirdi. Kimse bunu beklemiyordu ve o beklentilerin üstüne çıktı. Eninde sonunda Fantastik Kaptan'ın geri döneceğini herkes biliyor."