Jeremain Lens: Daha başarılı bir şef oldum

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu, verilen arayı nasıl değerlendirdiği ve sezonun geri kalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Haziran'da perdelerini yeniden açacak Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekibin oyuncularından Jeremain Lens, verilen ara dönemini ve sezonun geri kalanını değerlendirdi.

Lens'in açıklamalarından öne çıkan başıklar şu şekilde:

Daha fazla takım

"Daha başarılı bir şef oldum"

Nasıl yemek yapacağımı biliyordum. Ama bu dönemde yeni yemekler yapmayı ve daha önce yaptığım yemekleri daha iyi yapmayı öğrendim. Daha başarılı bir şef olmaya başladım.

"Bizi izleyen insanları mutlu etmemiz lazım"

İdmanlara yeniden başlayalı iki, üç hafta kadar oldu. Cumartesi günü oynayacağımız maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Tabii garip bir durum. Liglere ara verilmeden önce seyircisiz bir derbi oynadık. maçı bir derbi hissiyatı vermedi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Taraftarlarımız işler kötü gittiği zamanlarda bize yardımcı oluyordu. Şimdi bu destekten mahrum kalacağız. Ama şimdi kalitemizi ortaya koymalı ve bizi televizyondan izleyen insanları mutlu etmeye çalışmamız lazım.

"Şampiyonluk için şansa ihtiyacımız var"

Şampiyonluktan bahsetmek için şansa ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi ve için hala iddiamız var. Ama ne olacağını bilemezsiniz. Biz bütün maçlarımızı kazanırsak ve rakiplerimiz de başarılı olamazsa şampiyonluk için şansımız olabilir. Bizim yapmamız gereken maçlarımızı kazanıp diğerlerinin ne yapacağını beklemek.

"Sergen Yalçın ile çalışmaktan mutluyum"

Kariyerim boyunca pek çok farklı teknik adamla çalıştım. Sergen Yalçın'ın farkı şu, kariyeri boyunca üst seviyede oynamış ve şu an da üst düzey bir takım yöneten ender teknik adamlardan biri. 70'lerden veya 80'lerden bir insan değil. Bu nedenle oyuncularla nasıl iletişim kurması gerektiğini biliyor. Modern yaklaşımı bilen bir isim. Onunla çalışmaktan mutluyum.