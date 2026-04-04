PSV, Cumartesi günü FC Utrecht karşısında zorlu bir mücadelenin ardından 4-3 galip geldi, ancak şampiyonluğu garantileyecek bu zafer, Jerdy Schouten’in görünüşe göre ciddi bir sakatlığı nedeniyle gölgelendi. Orta saha oyuncusu, maçın 60. dakikasında dizinden şikayetçi olarak oyundan çıktı ve sonunda sedyeyle sahadan taşındı. Schouten, sahada kendisi de durumuna ilişkin ihtiyatlı bir teşhis koydu.

Sakatlık, Schouten'in Yoann Cathline'a yapılan pası kesmeye çalışırken kayarak müdahale etmesiyle meydana geldi. Kaptan, dizini burktu ve gözle görülür şekilde sarsılmış bir şekilde sahayı terk etti.

Bosz maçın ardından olayı kendisinin iyi göremediğini belirtti. PSV teknik direktörü ESPN kamerasına, “O anı görmedim çünkü olay uzakta gerçekleşti” dedi. “Kayma hareketi yaptığını gördüm, ancak kenar çizgisine döndüğünde doktor bir şeyin çatırdandığını duyduğunu söyledi. Bu asla iyiye işaret değildir.”

PSV'nin sağlık ekibinden de pek umut verici haberler gelmiyor. Bosz'a göre, kulüp doktoru ilk değerlendirmesini yaptı ve durum pek olumlu değil. "Doktorumuz da durumun iyi görünmediğini söyledi. Elbette bekleyip görmek zorundayız ve tomografi çekilmesi gerekiyor, ancak bu durum galibiyetin tadını kaçırıyor."

Basın toplantısında Bosz, o anın etkisini daha ayrıntılı olarak ele aldı. “Benim içimde ‘Jerdy nasıl?’ duygusu hakimdi. Sezonun genelinde ve performansımıza yakışacak olsa da, coşkulu davranmak bana biraz yakışıksız geldi.”

Teknik direktör ayrıca Schouten'in kendisinin de hemen bir sorun olduğunu hissettiğini doğruladı. “Durum iyi görünmüyor, duydum. Bunu kendisinden duydum. Bir çatırtı hissetti. Bu asla iyiye işaret değildir.”

Takım arkadaşları olay karşısında gözle görülür bir şekilde sarsılmıştı. Joey Veerman durumun “gerçekten korkunç” olduğunu söylerken, Ismael Saibari olayı yakından yaşadı. “Orada yanındaydım. Hemen bir şey hissettiğini söyledi. Hemen sahadan çıkmak istedi. Ben de ‘Kardeşim, sakin ol’ dedim. Elbette onun için çok üzülüyorum. Kimseye böyle bir şeyin olmasını istemezsin.”