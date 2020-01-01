Jens Lehmann: Ne olursa olsun, virüsle yaşamaya alışmak gerek

Schalke 04, Borussia Dortmund ve Stuttgart formalarını terleten eski kaleci Jens Lehmann, Bundesliga'nın geri dönüşü hakkında konuştu.

'in eski kalecilerinden Jens Lehmann, koronavirüs için özellikle genç futbolcuların endişelenmemesi gerektiğini söylerken, 'nın dönüş kararını da destekledi.

Mart ayında koronavirüs nedeniyle askıya alınan Bundesliga, 16 Mayıs'ta futbol sezonuna yeniden devam etme kararı aldı.

Avrupa'da birçok lig Haziran'dan itibaren başlama kararı alırken, ile Eredivisie 2019-2020 sezonunu iptal etti.

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Bundesliga'da , ve formaları giyen eski kaleci Lehmann, beIN Sports'a yaptığı açıklama ile halkın virüs ile yaşamaya alışması gerektiğini dile getirdi:

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"Ne olursa olsun, virüsle yaşamaya alışmak zorundasınız. Bu kabusu bitirmenin tek yolu ilaç veya aşının bulunmasını umut etmek. Şu ana kadar elimizde buna değer bir şey yok. Bu nedenle her şeyi bırakıp gidemezsiniz. Onunla başa çıkmak zorundasınız."

50 yaşındaki Lehmann yakalandığı koronavirüsü atlatırken, genç oyuncuların bu durumla ilgili bir endişesi olmaması gerektiğini belirtti:

"Belirtiler ilerlemediği sürece, oyuncuların bununla başa çıkması gerektiğini düşünüyorum. Aslında enfekte olmuş birçok oyuncu var ve bunların çoğunda herhangi bir belirti bile görülmedi. Bu nedenle güçlü bağışıklık sistemine sahip genç oyuncular için endişelenecek bir şey yok."

