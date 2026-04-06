Jenabri, Real Madrid'in yıldızı hakkında: Harika bir oyuncu

Bayern Münih'in yıldızı Serge Gnabry, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maçın şu anda futbol dünyasındaki en önemli olay olduğunu vurgulayarak, bu mücadeleye girme konusunda büyük bir heyecan duyduğunu belirtti.

Bayern Münih, yarın Salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'in konuğu olacak.

Alman Sport Bild gazetesi tarafından aktarılan İspanyol "AS" gazetesine yaptığı açıklamada Gnabry, Bayern'in Real Madrid ile oynayacağı maçların "futbol dünyasında en çok konuşulan konu" olduğunu söyledi ve tüm arkadaşlarının ve ailesinin sürekli bu karşılaşmadan bahsettiğini, bunun da iki maça girme konusundaki heyecanını ve beklentisini artırdığını ekledi.

Ayrıca okuyun: Neymar, ani bir ameliyatla Dünya Kupası hayalinin peşinde

Ayrıca okuyun: Savaş planı... Simeone, Barcelona'yı yorgun düşürme stratejisiyle tuzağa çekiyor

Ayrıca okuyun: Almanya efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

Alman milli oyuncu, bu karşılaşma öncesinde büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, Real Madrid ile oynayacağı iki maçı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Janabri konuşmasında Santiago Bernabéu Stadyumu'nun atmosferinden bahsetti ve Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior hakkındaki görüşlerini paylaştı. Ona hayran olduğunu belirten Janabri, onun harika bir oyuncu olduğunu ve kendisine büyük saygı duyduğunu vurguladı.

Oyuncu, "O harika bir oyuncu. Bazıları tarafından eleştiriliyor olabilir ama onunla birkaç kez görüştüm ve çok nazik birisi" dedi ve sahada kalitesini defalarca kanıtladığını vurguladı.

Ayrıca okuyun: Açık eleştiri... Yamal'ın Atlético karşısında patlamasının sebebi ortaya çıktı

Ayrıca okuyun: Yenilmez silah... Barcelona'nın büyüsü Atlético'yu bekliyor

Ayrıca okuyun: 100 milyon euro! Real Madrid ve Arsenal neden Leverkusen'in yıldızını kapmak için yarışıyor?

Jenabri, eski takım arkadaşı David Alaba'nın, İspanyol kulübünün sunduğu özel ortam göz önüne alındığında, Real Madrid'e transfer olmakla doğru kararı verdiğini de belirtti.