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Sam Vreeswijk

Çeviri:

Jeffrey de Lange, Eredivisie’ye geri dönebilir: görüşmeler başladı

Transfers
J. De Lange
Marseille
FC Twente

Jeffrey de Lange, FC Twente’ye geri dönebilir. Voetbal International’a göre, Enschede’li kulüp, Olympique Marseille’nin 28 yaşındaki kalecisini hedefine koydu.

Lars Unnerstall, yıllardır Twente'nin birinci kalecisi. Ancak Alman kaleci artık 35 yaşında ve bu nedenle teknik direktör Erik ten Hag, Unnerstall'a ciddi bir rakip transfer etmek istiyor.

Bu rakip arayışında Twente, De Lange’ye yöneldi. Kaleci, 2017 ile 2022 yılları arasında De Grolsch Veste’de de forma giymişti, ancak A takım adına sadece üç resmi maçta forma giyebilmişti.

De Lange ise daha fazla süre alabileceği umuduyla Twente’ye geri dönmek istiyor. Marsilya’da şu anda tartışmasız birinci kaleci Gerónimo Rulli’nin arkasında ikinci kaleci konumunda bulunuyor.

De Lange, şu ana kadar Fransız kulübünün kalesinde on maça çıktı. Sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.

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Ancak Twente ve Marsilya’nın bu konuda bir anlaşmaya varması gerekiyor. VI’ya göre geçen hafta Hollandalı kulüp, “Marsilya’nın istediği bedele henüz yaklaşamadı”, ancak görüşmeler bu arada devam ediyor.

De Lange, Ajax’ın altyapısından yetişti ve ardından Twente ile Go Ahead Eagles’ta forma giydi. Son olarak bahsedilen kulüpte 110 maça çıktıktan sonra 2024 yılında Marsilya’ya transfer oldu. Transfermarkt, oyuncunun mevcut piyasa değerini 2,5 milyon euro olarak tahmin ediyor.

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