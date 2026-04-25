Jay Gorter, Ajax'tan ayrılmasından bir yıl sonra Eredivisie'ye geri dönebilir

Jay Gorter, Kıbrıs'ın Paphos FC takımından kısa süre içinde ayrılabilir. Konuya yakın kaynaklar Cumartesi günü Voetbal International'a, FK Qarabag'ın Hollandalı kaleciyle ilgilendiğini bildirdi; Gorter ise tüm seçenekleri açık tutuyor.

Gorter, Paphos FC'de ilk 11'de yer alıyor. Ancak Kıbrıs kulübü mali sorunlarla boğuşuyor, bu da eski Ajax oyuncusunun ayrılmasının mantıklı görünmesine neden oluyor. Amsterdamlı oyuncunun sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor, bu da kulübün transfer ücreti talep edebileceği anlamına geliyor.

Gençlik yıllarında Ajax'ta forma giyen ve 2021 ile 2025 yılları arasında A takımda yer alan kaleci, Azerbaycan'a transfer konusunda tereddütlü. Gorter, 2018 ile 2019 yılları arasında forma giydiği Go Ahead Eagles'a geri dönmeyi daha çok istiyor gibi görünüyor.

Go Ahead, Jari De Busser'in yaz aylarında ayrılacağını öngörüyor; bu nedenle Gorter, De Adelaarshorst'a gelmek için ciddi bir aday. 25 yaşındaki kaleci, Deventer'e transfer olmayı olumlu karşılıyor.

Paphos, devam eden sözleşmesinin bir kısmını satın almaya hazır, bu da Gorter için Hollanda'ya dönmeyi cazip hale getiriyor. Ancak Go Ahead'in gündeminde başka kaleciler de var.

Ayrıca, De Busser'in bu sezonun ardından Go Ahead'den gerçekten ayrılıp ayrılmayacağı da belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Melvin Boel'in takımında bir süredir en iyi oyuncular arasında yer alan kaleci için henüz somut bir teklif gelmedi.