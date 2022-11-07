İtalyan ekibi, Avrupa'nın dev takımlarının kıskacında olan yıldız stoperini elinden kaçırabilir.

NE OLDU? Skriniar'ın sözleşmesi 2023'te sona erecek ve Inter'le yeni bir anlaşma yapmak için görüşmeler uzadıkça, Avrupa'nın dev kulüpleri sessizce sıraya giriyor ve PSG, onun için en ısrarcı takım olacak gibi görünüyor.

27 yaşındaki oyuncuya olan ilgi her geçen gün artıyor. Zanetti, oyuncusuyla sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

NE SÖYLEDİ: Şampiyonlar Ligi eleme aşaması kura çekiminin ardından İtalyan spor kuruluşu SportMediaset'e konuşan Zanetti, Skriniar için şunları söyledi:

"Görüşme halindeyiz ve birlikte ilerlemek için bir anlaşma yapmak istiyoruz. Şu anda her iki tarafın koşulları ortada...

"En kısa sürede çözüleceğini umuyoruz, herkes mutlu olacak.

"Neler olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz."

BÜYÜK RESİM: 2017'de Inter'e katıldığından bu yana Skriniar, Avrupa'nın en güvenilir ve etkileyici savunma oyuncularından biri haline geldi.

Ve 2020/21 sezonundaki Serie A şampiyonluğunda etkili oldu. Son zamanlarda kulüpten ayrılması gündemde ve Paris Saint-Germain, Tottenham ve Manchester United'ın transfer radarında olduğu biliniyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

SKRINIAR İÇİN SIRADA NE VAR? Zanetti haklıysa, Slovak oyuncunun geleceği yıl bitmeden çözülmeli.

Dünya Kupası yaklaşırken, Skriniar'ın önümüzdeki ay bir karar vermek için bolca zamanı olacak.