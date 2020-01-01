Javier Tebas: La Liga'ya transfer kısıtlaması getireceğiz

Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak isteyen Barcelona, Javier Tebas'ın sözlerinden sonra bu transferi ertelemek zorunda kalabilir.

Başkanı Javier Tebas, koronavirüs salgınının verdiği finansal zararlarla başa çıkabilmek için kulüplere imkanlarının ötesinde harcama yapamayacaklarını söyledi.

Iberoamericano Spor Hukuku Enstitüsü'nün konferansında konuşan Tebas şunları söyledi: "Her kulübün nakit akışlarını görebiliyoruz ve şu anda gelecek sezon için kuracağımız malî sınırları aşan kadroları var.

Daha fazla takım

"Bunun birtkakım sonuçları var. Kulüpler akademilerinden faydalanmak ve maaşlarda indirime gitmek için bir strateji bulmak zorunda kalacaklar. Başka bir çözüm yok. Mali sınırları aşan transferlere izin verilmeyecek, bu imkansız."

La Liga 2013'ten bu yana kulüpler için mali durumlarını uygun şekilde yönetmelerini sağlayan bir sınır koymuştur. Her takımın harcama limiti, beklenen gelir ve son üç yılda ortalama transfer geliri tutarı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanmaktadır.

'nın 2019-20 sezonu için limiti 671 milyon euro olarak belirlenmişti. Buna oyuncular ve antrenörler, bağlı kulüpler, akademiler, ödenen transfer ücretlerinin amortismanı ve menajer ücretleri dahildi. 'in limiti ise 641 milyon euro ile sınırlanmıştı.

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Bu limit, Katalan ekibinin bu sezonki 1 milyar euro'dan fazla olan gelir beklentisine bağlı olarak belirlenmişti. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle sezon askıya alınınca hesaplar karışmış oldu.

ESPN'in haberine göre koronavirüs pandemisi sebebiyle Barcelona, transfer bütçesinden en az 200 milyon euro kesmek zorunda kalacak. Aynı zamanda %70 oranında maaş kesintisini kabul eden oyuncularından daha uzun süreli kesintileri kabul etmesi istenecek.

Tebas, geçtiğimiz ay ne Neymar'ın ne de Martinez'in Barcelona için öncelik listesinde yer alamayacağını ve bu transferleri yapacak kapasiteye sahip olmadıklarını dile getirmişti.