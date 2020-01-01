Javier Tebas: Barcelona, Neymar ve Lautaro Martinez'i alamaz

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın Neymar ve Lautaro Martinez için görüşmelerde bulunmadığını söyledi.

Javier Tebas, koronavirüs sürecinde transferin kulüpler için öncelik teşkil etmediğini söylerken, " 'nın bu iki futbolcu için görüşmeler yaptığı haberleri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Kulüplerin sezona nasıl devam edileceği konusuna odaklandığını söyleyen Tebas, "Bütün kulüpler pandemi sürecinin vereceği zarardan en hafif şekilde etkilenmeyi amaçlıyor. Şu anda her şey askıda. Neymar veya Lautaro olmaz. Barcelona'nın bu transferleri yapması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 'in gelecek sezon için İspanya'daki yayın haklarını satın alan Mediapro'nun başkanı Jaume Roures de Neymar'ın PSG'de kalacağını çünkü Barcelona dahil hiçbir kulübün bu koşullar altında böyle bir transferin maliyetinin altından kalkamayacağını söyledi.