Javi Martinez: Lewandowski dünyanın en iyi 9 numarası

Bayern Münih'in İspanyol futbolcusu Javi Martinez, takım arkadaşları Robert Lewandowski ve Joshua Kimmich için övgülerde bulundu.

Javi Martinez, takım arkadaşı Robert Lewandowski'nin gelmiş geçmiş en iyi 9 numara olduğunu söylerken, kariyerinin en formda dönemini geçirdiğini dile getirdi.

, üst üste 8. şampiyonluğuna yaklaşırken, İspanyol futbolcu Javi Martinez, Marca'ya verdiği demeçte takım arkadaşları Robert Lewandowski ve Joshua Kimmich hakkında övgüyle söz etti:

"Lewandowski kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. O bir hayvan. O dünyanın en iyi 9 numarası. Umarım Ağustos ayına kadar böyle devam eder. Kimmich doğuştan lider. Nasıl yöneteceğini biliyor. Henüz değil ama ileride bir efsane olacak."

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Lewandowski bu sezon çıktığı 27 lig maçında 29 gol atma başarısı gösterdi.