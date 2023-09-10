Hansi Flick, Japonya'ya karşı aldıkları 4-1'lik mağlubiyetin ardından Almanya Milli Takımı için en doğru teknik direktörün kendisi olduğunu söyledi.

Almanya, Japonya'ya 4-1 kaybetti

Milli takımda sorunlar derinleşiyor

Flick ise koltuğuna sahip çıktı

NE OLDU? Almanya, Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kaybetti. Almanya'nın tek golünü Leroy Sane kaydederken Japonya'nın gollerini Junya Ito, Ayase Ueda, Takuma Asano ve Ao Tanaka attı.

NE SÖYLENDİ? 4-1'lik mağlubiyetin ardından konuşan Hansi Flick, Bulinews'in haberine göre şunları söyledi: "Ben ve teknik ekibim her şeyi deniyoruz. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ve doğru teknik direktör benim. Japonya karşısında gerçekten hayal kırıklığına uğradık. Japonya iyi bir takım. Şu anda böyle bir savunmayı geçebilecek durumda değiliz. Alman futbolu ayağa kalkmalı. Kendimizi toparlamalı ve Fransa'ya karşı iyi bir iş çıkarmalıyız."

BÜYÜK RESİM: Takımın mevcut performansını göz önüne aldığımızda Hansi Flick için kritik bir dönem. Almanya, EURO 2024'e iyi bir formda girmek isterken Japonya karşısındaki 4-1'lik mağlubiyet durumu gözler önüne serdi. İşler yakın bir zamanda düzelmezse Bayern Münih'in eski teknik direktörü, Almanya'daki koltuğundan olabilir.

Haberin devamı aşağıda

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty

Getty

ALMANYA İÇİN SIRADA NE VAR? Bir sonraki maçını Fransa ile oynayacak olan Almanya için işler hiç kolay olmayacak. İki ekip, 12 Eylül Salı günü hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.