Japonya teknik direktörü meydan okudu: "Daha önce Brezilya'yı yendik"

Kendinden emin ve meydan okurcasına bir üslupla, Hajime Moriyasu, Brezilya ile oynanacak 32'li tur maçı öncesinde sert bir uyarıda bulunarak, "Samuraylar"ın Houston'da sadece onur konuğu olarak bulunmayacaklarını vurguladı.

Japonya teknik direktörü, geçen Ekim ayında beş kez dünya şampiyonu olan rakibini 3-2 mağlup ettikleri tarihi Tokyo maçını hatırlatarak, takımının izlemeye değil, savaşmaya geldiğini vurguladı.

Japonya, Perşembe günü Dallas’ta İsveç ile 1-1 berabere kalmasının ardından, Hollanda’nın ardından 6. grubu ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına katılma hakkını elde etti.

Moriasso, Daizen Maeda’nın golünün ardından İsveç’in hızlı bir şekilde beraberliği yakalamasından hayal kırıklığına uğramasına rağmen, turu garantilemek için defans oyuncularını sahaya sürerek puanı korumayı tercih etti.

"Reuters"e göre, elemeyi garantiledikten sonra Moriazo şunları söyledi: "Brezilya dünyanın en iyi takımlarından biri ve ona büyük saygı duyuyoruz, ancak son maçta kolay bir rakip olmadığımızı kanıtladık. Bu bizim için büyük bir ilerleme. Pazartesi günü ne olacağını kimse bilemez, ancak bizim de kazanma şansımız var."

Tokyo’da elde edilen 3-2’lik tarihi galibiyet, Japonya’nın Brezilya karşısında kazandığı ilk zaferdi ve bu, Moriyasu’nun Houston’daki karşılaşma öncesinde dayandığı psikolojik bir avantaj.

İsveç ile berabere kalınmasıyla ilgili olarak Moriyasu şunları söyledi: “Bir gol yedik, bu futbolun doğası gereği. Beraberlikten sonra, riske girip hücuma yönelmek yerine, bir puanı korumak ve ikinci sırayı garantilemek için defans oyuncularını oyuna sokmaya karar verdim.”

Moriasso, turnuvaya katılmayı Asya futbolu için bir zafer olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu: “Turnuvanın başından beri bunun peşindeydik; bu, Japon futbolunun gelişiminin bir kanıtıdır. Biz, bölge genelinin sportif hedeflerini temsil ediyoruz.”