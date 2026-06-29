Japonya maçı, Ryan’ı Pelé’nin yanına yerleştirdi

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Vasco da Gama’dan Bournemouth’a transfer olan Brezilya Genç Milli Takımı’nın forveti genç yıldız Ryan Vitor, Dünya Kupası tarihine adını büyük harflerle yazdırdı.

Ryan, efsane Pelé ve diğer üç oyuncuyla birlikte Dünya Kupası tarihindeki seçkin Brezilyalılar listesine katıldı.

İstatistik uzmanı Mr. Sheep’in hesabına göre: “Ryan, ‘Samba’ tarihinin eleme turlarında maça ilk 11’de başlayan en genç üçüncü oyuncu oldu.” Bugün Japonya karşısında 19 yaş 330 gün yaşında forma giydi.

Aynı kaynağa göre, bu listenin başında efsane Pelé yer alıyor; o, 1958’de Galler maçına 17 yaş 241 gün yaşında başlamıştı. Onu 19 yaş 128 gün yaşında Marco Antonio (1970’de Peru’ya karşı) izliyor, ardından Ryan Vitor ve ondan sonra da Mazola (1958'de Galler'e karşı) 19 yaş 330 gün ile eşit olarak yer alıyor.

Ryan, bu Pazartesi akşamı Japonya maçında Brezilya milli takımında ilk 11'de yer aldı; bu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sakat kanat oyuncusu Raphinha'nın yerine onu ikinci kez kadroya alışı oldu.

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