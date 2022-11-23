Japonya
Japon taraftarlar, Dünya Kupası'nda Almanya'ya galibiyetinin ardından görevlilerin stadı temizlemesine yardım etti
İdil Erin Tetik
21:06 GMT+3 23.11.2022
- Japonya, Almanya'yı iki golle mağlup etti
- Stadın her yeri kirliydi
- Japon taraftarlar temizlik yapmak için stadyumdan geç ayrıldı
NE OLDU? Japonya destekçileri, aşırı derecede meşgul olan stadyum görevlilerinin işini kolaylaştırdı. Maçtan sonra stadyumda uzun süre kalırken çöplerin toplanmasına yardım ettiler.
BÜYÜK RESİM: Japon taraftarlar bu güzel hareketi ilk defa yapmıyor. Daha önceki Dünya Kupası turnuvalarında da benzer işler yaparak örnek olmuşlardı.
JAPONYA İÇİN SIRADA NE VAR? Japonlar turnuvaya iyi bir başlangıç yaparken bu formlarını Pazar günü Kosta Rika karşısında da sürdürmek isteyecekler.
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