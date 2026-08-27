İngiltere vergi dairesi (HMRC), ödenmemiş vergi borcu nedeniyle Jamie Carragher hakkında iflas başvurusunda bulundu. Haberi başta The Athletic olmak üzere çeşitli kaynaklar duyurdu. Liverpool’un 48 yaşındaki eski savunmacısı, HMRC’nin davayı açmasının ardından çarşamba günü hakim karşısına çıktı.

İngiltere’de iflas başvurusu, ödenmemiş tutarların mahkeme yoluyla tahsil edilmesi için kullanılıyor. HMRC’ye göre bu tür bir süreç, vergi borcunu çözmek için diğer seçeneklerin sonuç vermemesi halinde devreye sokuluyor.

Vergi dairesi, yürürlükteki gizlilik ve mahremiyet kuralları nedeniyle Carragher’ın kişisel durumuna ilişkin ayrıntılı açıklama yapmak istemedi. Ancak HMRC, The Athletic’e bu tür vakalarda izlenen yönteme dair genel bir bilgilendirme yaptı.

Bir sözcü, “Vergi borcu bulunan mükelleflere karşı destekleyici bir yaklaşım benimsiyoruz ve bizimle iletişime geçen kişilerin borçtan çıkmasına yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz; buna ödeme planları sunmak da dahil” dedi. “İflas başvurusunu yalnızca son çare olarak yapıyoruz.”

Duruma yakın kaynaklar, The Athletic’e göre meselenin kısa sürede çözüme kavuşmasını bekliyor. Bu nedenle, sürecin sonunda Carragher hakkında gerçekten bir iflas kararı çıkacağını düşünmüyorlar.

Carragher, profesyonel kariyerinin tamamını Liverpool’da geçirdi ve İngiliz devinin A takımında 17 yıl forma giydi. Eski savunmacı, The Reds adına 737 resmi maça çıktı; ayrıca İngiltere Milli Takımı formasını da 38 kez giydi.

Carragher, Liverpool ile 2005’te Şampiyonlar Ligi’ni, 2001’de ise UEFA Kupası’nı kazandı. Uzun kariyeri boyunca başka birçok kupa da kaldıran Carragher, 2013’te aktif futbolculuk hayatına nokta koydu.

Futbolu bıraktıktan sonra Carragher, İngiliz futbolunun en tanınmış yorumcularından biri haline geldi. Sky Sports ve Amerikan CBS için çalışan eski oyuncu, ayrıca Gary Neville’ın yapım şirketi The Overlap’ın podcast’i Stick to Football’da da düzenli olarak yer alıyor.