James Rodriguez'in yeni takımı hayrete düşürdü!

Meksika Ligi ekibi Club Leon'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan James Rodriguez MLS'e transfer oluyor.
ESPN'de yer alan habere göre MLS ekibi Minnesota United, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın.
James Rodriguez'in sözleşmesinin 2026 Dünya Kupası'na kadar geçerli olacağı belirtildi.
2026 Dünya Kupası detayı
Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Rodriguez'in formunu koruyabilmek için kulüp aradığına dikkat çekildi.
Futbol kariyerine ülkesi Envigado'nun altyapısında başlayan James Rodriguez, sonrasında sırasıyla Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo, Rayo Vallecano ve Club Leon formalarını giydi.
James Rodriguez kariyeri boyunca oynadığı takımlarda toplam 516 maça çıkarken 127 gol ve 161 asist kaydetti.