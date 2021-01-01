James Balagizi: Manchester City'yi bırakan Liverpool mucizesi

17 yaşındaki James Balagizi, Gençler FA Cup turnuvasında gösterdiği performansla Jurgen Klopp'un dikkatini çekmiş olmalı.

James Balagizi, Etihad Stadyumu'nun gölgesinde büyümüş olabilir, ancak o Anfield'daki bir kariyere sıkı sıkıya bağlı.

17 yaşındaki yetenekli hücumcu orta saha oyuncusu çok şey vadediyor. Uzun ve güçlü, yaratıcı ve şık... Liverpool, Trent Alexander-Arnold ve Curtis Jones gibi, altyapıdan Jurgen Klopp’un ilk takımına çıkabilecek başka bir oyuncu bulmuş olabileceğine dair umutlu.

Ama önce ilk adımlar... Balagizi, Çarşamba akşamı, Liverpool U-18 takımının son üç sezondaki ikinci FA Gençlik Kupası finaline ulaşması için önemli bir rol oynamalı.

Marc Bridge-Wilkinson’ın ekibi, Aston Villa - West Brom kazananının galibiyle final oynamak için Portman Road’da Ipswich Town ile karşılaşacak.

Balagizi, şimdiye kadar geçen sürede kesinlikle parladı. Son 16 turunda 5-1 sona eren Leicester City eşleşmesinde hat-trick yaptı ve ardından Anfield'da Arsenal karşısında 3-1 gerideyken iki gol atarak yüksek kaliteli bir maça imza attı.

Klopp o gece tribündeydi ve Liverpool patronu, Mart ayında Kirkby'de 11'e 11 hazırlık maçında yer alan ve Liverpool'un A takımıyla antrenman yapan Balagizi'den gördüklerinden çok etkilendi.

Balagizi o antrenman maçında 'deplasman' takımı için kadrodaydı. Ev sahibi takımın orta sahası Fabinho, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain ve Naby Keita'dan oluşan dörtlüydü. Ancak Balagizi, U-18'den takım arkadaşı Mateusz Musialowski ve U-23'ten Leighton Clarkson ile birlikte, rakibin saygı duyacağı bir ortaklık kurdu.

Balagizi ve Musialowski'nin bu sezon içindeki, özellikle Noel'den sonra, gelişimleri onları izleyenleri şaşırtmadı. Liverpool, U-18 seviyesinde oldukça iyi. Bu iki oyuncunun yanı sıra formda Max Woltman, öne çıkan isimler.

Manchester'ın Beswick bölgesinde büyüyen altı kardeşten biri olan Balagizi, Liverpool'a resmi olarak bir U-11 oyuncusu olarak geldi ve başlangıçta sadece altı yaşındayken futbol liginde oynamıştı.

Manchester City'nin şansı vardı. Ancak genç oyuncuları St Bede's'e (Phil Foden ve Jadon Sancho gibi oyuncuların katıldığı özel okul) kaydettirmemeye karar verdiklerinde Balagizi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı ailesi Liverpool'u seçti.

Alexander-Arnold'u keşfeden Ian Barrigan onları ikna etmek için çok çalıştı. Kırmızılar, City'ye sadece 9.000 £ (13.000 $) tutarında bir ücret ödedi.

Balagizi hızla Kirkby'de göze çarptı. Ancak başlangıçta sahip olacağı fiziksel güçle ilgili soru işaretleri vardı.

Altyapından biri onun için, "Köpek yavrusu gibiydi" diyor: " Fakat topa o kadar güvendi. Her zaman oyunlara dahil oldu ve her zaman kendi yaş grubundaki en iyilerden biriydi."

Liverpool, son sezonlarda Manchester'dan ve özellikle City'den genç oyuncuları altyapısına dahil etti. Rafa Camacho ve Bobby Duncan, Etihad'dan taşınırken uğruna para ödenen isimlerdi. Ryan Kent (şimdilerde Rangers'ta) ve Cameron Brannagan (Oxford United) City veya United'da öne çıkamadan erkenden fark edildi ve Liverpool'a kaydoldu.

Harvey Blair ve Oakley Cannonier gibi isimler de Liverpool’un gelişmiş gözlemci ağının bir kanıtı olarak Yorkshire'da oynarken radara yakalandılar.

Providing for my bro 💫 pic.twitter.com/5iW46DKTSH — James Balagizi 🏄🏾‍♂️ (@jamesbalagizi) December 2, 2020

Balagizi’nin gelişimi istikrarlı oldu. Fiziksel olarak gelişti ve klasik bir orta saha oyuncusu olarak veya daha yakın zamanda olduğu gibi, gezici bir hücum oyuncusu olarak oynayacak kadar çok yönlü bir oyuncuya dönüştü. Onu altyapıdan beri takip edenler, fiziği ve yeteneği sayesinde 8 numara olacağına inanıyor.

O zaten bir U-18 İngiltere oyuncusu. A takım için çok fazla umut vaat eden saygın bir grubun parçası.

Akranları arasında NXGN 2021 yıldızları Jude Bellingham ve Harvey Elliott (ve son dönemde Almanya'yı seçen Jamal Musiala) ile Liam Delap (Manchester City), Shola Shoretire (Manchester United) ve Karamoko Dembele (Celtic) gibi isimler yer alıyor. .

Balagizi’nin Liverpool’unu Gençlik Kupası finalinde bekleyen Aston Villa'nın üçlüsü Louie Barry, Aaron Ramsey ve Carney Chukwuemeka da listeye dahil olabilir.

Kevin Betsy’nin kadrosundaki oyuncuların bir kısmı profesyonel liglerde oynadı. Alex Scott, Championship takımlarından Bristol City kadrosunda yer alırken, Kwadwo Baah 1.Lig'de Rochdale için 20'den fazla üst düzey maça çıktı.

Liverpool'un zenginlikleri göz önüne alındığında, Balagizi'nin şansı için biraz daha beklemesi gerekecek ancak neredeyse üç aylık ayak bileği sakatlığına rağmen bu sezonki gelişimi etkileyici oldu.

Genç oyuncunun topsuz antrenmanlardaki çalışma ve gelişme isteğinden özellikle etkilenen Bridge-Wilkinson, oyuncu hakkında "Çabuk atladı" derken "Onunla daha genç yaş gruplarında çalışmalıydık, muhtemelen her zaman bu kadar istekli değildi" sözlerini de ekliyor.

Balagizi her zaman büyük potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüldü ancak bu, çıtanın daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Böyle yetenekli biri için "iyi" olmak yeterli değil. Oyuna ve sahaya sürekli hakim olduğu görülmeli.

Balagizi bunu biliyor ve bu dönem tüm müsabakalarda 10 asist yaparak meydan okumaya cevap verdi. Performansının kaçınılmaz olarak çektiği ilgiye rağmen o bir diva değil. İlk profesyonel sözleşmesini Eylül 2020'de, 17. doğum gününde imzaladı ve şimdi ilk yılını bir kupa ile bitirmek istiyor.

Hayranlarının beklentisi ise önümüzdeki aylarda ve yıllarda onun hakkında çok daha fazla şey duyması...