Jamal Musiala Bayern Münih'e imzayı atıyor

18 yaşına giren Jamal Musiala, Bayern Münih ile profesyonel sözleşme imzalayacak

Chelsea Akademisi'nden Bayern Münih'e geçiş yapan ve burada tüm dikkatleri üzerine çeken Jamal Musiala, profesyonel sözleşmeye imza atıyor. 18. yaş gününü kutladığı gün imza atması bekleniyordu ancak sözleşmede bazı ayrıntıların düzeltilmesi gerekti.

Musiala, Bayern Münih için 2025 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak. Genç yıldıza Benfica ve adı belirtilmeyen bir İngiliz kulübü profesyonel sözleşme önerdi ancak, Musiala bu teklifleri reddetti.

Jamal Musiala geçtiğimiz günlerde A Milli Takım tercihini Almanya'dan yana kullandığını açıklamıştı.

Chelsea altyapısında 8 yıl geçiren Musiala, 2019 yazında Bayern Münih'e transfer oldu. Genç oyuncu bu sezon Bayern Münih formasıyla lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 21 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 4 kez gol atma başarısı gösterdi.