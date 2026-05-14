Jack van Gelder, Hélène Hendriks'e sert çıkıştı

Jack van Gelder, SBS6 kanalındaki Hélène Hendriks'in talk şovundan ayrılmasıyla ilgili ilk kez ayrıntılı bir açıklama yaptı. Yıllardır programın masasında sabit ve dikkat çeken bir isim olan 75 yaşındaki sunucu ve yorumcu, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte sunucuya hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Bu yılın başında, Van Gelder'in Hendriks'in popüler Oranje talk şovlarına artık dönmeyeceği açıklandı. Talpa, o dönemde rolünün yeniden düzenlenmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir anlaşmaya varılamadığını bildirmişti. Kanalın açıklamasına göre, bu nedenle 'karşılıklı mutabakatla' işbirliğinin sonlandırılmasına karar verildi.

Van Gelder başlangıçta bu konuyu kamuoyuna pek yansıtmamıştı, ancak şimdi durum hakkında açıkça konuşuyor. “Yayın ekibinin ve benim düşüncelerim birbirinden çok uzaklaşmıştı. O zaman ara sıra gelebileceğim söylenmemeli. Ya işe yarar ya da yaramaz. Yedek kulübesinde oturmak istemiyorum.”

Eski sunucuya göre, o işten çekilmeye karar verdiğinde hâlâ birkaç yayın planlanmıştı. “Sonunda bir noktada dedim ki: hadi buna bir son verelim,” diyor Van Gelder. Mali işlemlerin düzgün yürüdüğünü söylese de, hâlâ bir hayal kırıklığı var. “54 yıllık bir televizyon kariyerinden sonra, bu şekilde bir kenara itilmek elbette hoş değildi.”

Ayrılışıyla ilgili olarak, daha önce programın bir editörüyle yaşadığı bir tartışma hakkında söylentiler dolaşıyordu. Hendriks, daha önce De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, bu “kavganın” ayrılışıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamıştı. Van Gelder şimdi birkaç kez sinirlendiğini doğruluyor, ancak başka bir şeyin rol oynadığını düşünüyor. "Aslında mesele, benim program için doğru siyasi görüşe sahip olmamamdı. Ve belki de fazla ciddiye almaya başlamıştım."

Van Gelder'e göre en çok acı veren şey, ayrılmasından sonra Hendriks ile iletişimin kesilmesi. “Hélène ve ben çok iyi anlaşıyorduk. Ama sana çok dürüstçe söylüyorum: ondan hayal kırıklığına uğradım. Ondan neredeyse hiç haber almadım. Bunu gerçekten zor buluyorum.” Daha önce Hendriks, kendisiyle Van Gelder arasında hâlâ iletişim olduğunu söylemişti.

Van Gelder, Hendriks’e ilk yıllarında düzenli olarak tavsiyelerde bulunduğunu söylüyor. “Örneğin, birdenbire masanın başına geçtiğinde. Aramızda gerçekten iyi bir uyum vardı.”