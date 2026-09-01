Jack Grealish, eski aşkı Everton’a geri döndü. Hücumcu orta saha oyuncusu, Manchester City’den kiralık olarak geldi. Grealish geçen sezon da teknik direktör David Moyes’un takımında kiralık olarak forma giymişti.

Manchester City’de sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Grealish, artık ilk 11’deki yerini garanti altına alamıyordu. İngiltere Milli Takımı’yla 39 kez forma giyen oyuncu, Everton’da yeniden düzenli olarak süre almayı umuyor.

Aston Villa’nın eski oyuncusu, Manchester City’ye dönüşünden bu yana iki resmi maçta oynadı, ancak 53 dakikada gole katkı sağlayamadı. Geçen hafta sonu ise maç kadrosunda da yer almadı.

Geçen sezon Everton’da etkileyici bir başlangıç yapan kiralık oyuncu, ağustosta Ayın Oyuncusu seçilmişti. Şubatta yaşadığı ayak sakatlığı planları bozmasaydı, 20 maçta iki gol ve altı asistlik katkı vermişti.

Everton’un internet sitesine konuşan Grealish, “Harika hissediyorum. Çok mutluyum. Bence hayatın her alanında, sadece futbolda değil, sevildiğimi hissettiğimde kendimi en iyi şekilde gösterebiliyorum. Teknik direktörümün, takım arkadaşlarımın ve özellikle taraftarların bana verdiği de buydu” dedi.

“Ne zaman bir Everton taraftarı görsem saf sevgi hissediyorum; Leeds’e karşı oynadığım o ilk maçtan bu yana beni karşılayış biçimlerini asla unutmayacağım. Bu benim için çok şey ifade ediyor ve umarım birkaç Everton taraftarını mutlu edebilmişimdir” diye ekledi yeni transfer.

Grealish, Everton formasıyla ilk maçına pazar günü çıkabilir. O gün Hill Dickinson Stadı’nda Manchester United konuk olacak.