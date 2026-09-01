Jack Grealish eski aşkı Everton’a geri döndü. Hücumcu orta saha oyuncusu, Manchester City’den kiralık olarak geldi. Grealish geçen sezon da teknik direktör David Moyes’in takımında kiralık olarak forma giymişti.

Manchester City’de sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Grealish artık ilk 11’deki yerinden emin değildi. İngiltere Milli Takımı formasını 39 kez giyen oyuncu, Everton’da yeniden düzenli olarak süre almayı umuyor.

Aston Villa’nın eski oyuncusu, Manchester City’ye dönüşünden bu yana iki resmi maça çıktı ancak 53 dakikada gole katkı sağlayamadı. Geçen hafta sonu ise maç kadrosunda da yer almadı.

Kiralık oyuncu, geçen sezon Everton’da çok parlak bir başlangıç yaptı ve ağustosta Ayın Oyuncusu seçildi. Şubatta yaşadığı ayak sakatlığı planları bozmasaydı, 20 maçta iki gol ve altı asistlik katkı vermişti.

Everton’un internet sitesine konuşan Grealish, “Çok iyi hissettiriyor. Çok mutluyum. Bence hayatta her alanda, sadece futbolda değil, sevildiğimi hissettiğimde kendimi buluyorum. Hocamın, takım arkadaşlarımın ve özellikle taraftarların bana verdiği şey tam olarak buydu” dedi.

“Ne zaman bir Everton taraftarı görsem saf sevgi hissediyorum; Leeds’e karşı oynadığım o ilk maçtan bu yana beni karşılama şekillerini asla unutmayacağım. Bu benim için çok şey ifade ediyor ve umarım birkaç Everton taraftarını mutlu edebilmişimdir” diye ekledi yeni transfer.

Grealish, Everton formasıyla ilk maçına pazar günü çıkabilir. O gün Manchester United, Hill Dickinson Stadyumu’na konuk olacak.