Yaşam tarzından ödün vermek istemeyen Jack Grealish, Manchester City'nin göz bebeği Erling Haaland'ı uyardığını söylüyor.

Greallish, Haaland'ın örnek bir oyuncu olduğunu söylüyor

Norveçli yıldız gibi olmadığını kabul ediyor

Maçlardan sonra yaşam tarzından ödün vermediğini itiraf ediyor

NE OLDU? Grealish, futbolda pek alışık olmadık bir şekilde gece kulüplerine ve eğllence mekanlarına giderek kutlama yapmayı sevdiğini söylüyor. İngiltere maçlarının ardından Erling Haaland'ı bile bu konuda ikna etmeye çalıştığını itiraf ediyor.

NE SÖYLENDİ? Daily Mail'e konuşan Jack Grealish şunları söyledi: "Erling Haaland gördüğüm en örnek oyuncu. Onun gibisini bir daha göremem. Kendine çok dikkat ediyor. Sürekli spor salonunda. Günde on saat vücudunu yeniliyor. Buz banyosu ve diyetle. O yüzden böyle. Ama ben yemin ederim ki böyle olamam. Bir maçtan sonra beni işaret edip, 'Hey, bu gece partileme!' dedi. Ona sadece çenesini kapatmasını ve buz küvetine oturmasını söyledim."

"Onun kadar başarılı değilim. Benim ara sıra yaptığım şekilde takılsaydı kendini kötü hissederdi. Eve gidip ailesiyle oturup yemek yemeyi seçiyor. Bu da benim seçimim."

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