Jack Grealish, aralarında Kevin De Bruyne, Rodri ve Erling Haaland'ın da bulunduğu Manchester City'den takım arkadaşlarının sırlarını bildirdi.

Grealish, Man City sırlarını ortaya koyuyor

Haaland uzun duş almayı sever

Kevin De Bruyne, antrenmanda çok rahattır

NE OLDU? İngiliz millî futbolcu, Kevin De Bruyne'nin antrenmanlarda rahat olduğunu, yıldız forvet Erling Haaland'ın duşta en uzun süre kaldığını iddia etti. Grealish, daha önce gol kralı Haaland'ın disiplinli yaşamı hakkında bir fikir vermişti.

NE SÖYLENDİ? Daily Mail'e konuşan Grealish, antrenmanda en rahat kimin olduğu sorulduğunda, "Kevin. Ama bilirsiniz, maç gününde çok iyi olacağı için antrenmanda öyle" yanıtını verdi.

BÜYÜK RESİM: Ayrıca İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin takımdaki en kötü giyinen oyuncu olduğunu iddia eden Grealish, Kyle Walker'ı ise en şık giyinen arkadaşı olarak övdü. İngiliz futbolcu, kendisini en kötü dansçı olarak tanımlarken, John Stones'un ise soyunma odasındaki en iyi dansçı olduğunu belirtti.

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