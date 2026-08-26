Jack Grealish, Manchester City’den yeniden ayrılabilir

Gazeteci David Ornstein’in The Athletic için çarşamba günü aktardığına göre Sunderland, Jack Grealish’in kiralanması için Manchester City ile görüşüyor. Orta sahanın Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesi gelecek yıl sona ererken, anlaşmada satın alma opsiyonu da konuşuluyor. Sunderland ayrıca maaşın bir kısmını Manchester City’nin karşılamayı sürdürmesini umuyor.

Grealish bir süredir Manchester City’den kiralık ya da bonservisiyle ayrılmaya aday isimler arasında yer alıyor. Enzo Maresca’nın değişmez tercihi olmayan oyuncu, Arsenal’e karşı Community Shield maçında ve iç sahada Bournemouth karşısında sonradan oyuna girdi.

Teknik kapasitesi yüksek orta saha oyuncusu geçen sezon Everton’a kiralandı. Grealish, ocak ayında ayağında stres kırığı yaşayıp rehabilitasyon sürecine girene kadar 22 maçta iki gol ve altı asist üretti.

Grealish, 2021’de Manchester City tarafından transfer edildi ve kulüp onun için tam 117 milyon euro ödedi. Kulüple birlikte birçok lig şampiyonluğu yaşadı ve 2023’te Şampiyonlar Ligi’ni kazandı. Dev kulübün formasıyla toplam 159 maça çıktı.

Zaman içinde Grealish’in Manchester City’de aldığı süre giderek azaldı. Eski teknik direktör Pep Guardiola, İngiliz oyuncuyu kulübede bırakma kararının kişisel hiçbir yanı olmadığını vurgulamıştı.

Sky Sports’un haberine göre Sunderland, Olympique Marseille’den Igor Paixão’yu da kadrosuna katmak istiyor. Premier League ekibi, Brezilyalı oyuncu için zaten bir teklif yaptı.