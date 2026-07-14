Jack Grealish, İngiltere maçı sırasında bayıldı

Manchester City’nin yıldızı Dünya Kupası’nda yer almadı ve 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde “Üç Aslanlar”ın Norveç’e karşı kazandığı zafer sırasında taraftarların arasında sarhoş halde göründü.

Jack Grealish, Dünya Kupası'nın spot ışıklarından uzak kaldı, ancak turnuva dışında tartışmalı görüntülerle dikkatleri üzerine çekti... İngiltere, Norveç'i 2-1 yenerek yarı finale yükselirken, İngiliz kanat oyuncusu kendine özgü bir şekilde kutlama yapıyordu, ancak sonunda bilincini kaybetti.

İngiliz "The Sun" gazetesi, 30 yaşındaki Grealish'in arkadaşlarıyla birlikte gürültülü bir kutlama ortamında görüldüğünü, alkol aldığını ve bariz bir yorgunluk hali içinde maçı izlediğini aktardı. Başlangıçta güneşin altında taraftarlarla kaynaşsa da, alkolün etkisi ağır bastı ve maç bitmeden derin bir uykuya daldı.

Bilinen hayırseverlik faaliyetleri ve düzenli bağışlarına rağmen, Grealish yıllar boyunca “parti delisi” olarak anıldı ve daha önce de birçok kez sarhoş halde görüldü.

Manchester City’nin geçen sezon onu Everton’a kiraladığı hatırlanıyor; ancak ayak sakatlığı nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kalmadan önce sadece 22 maçta forma giyebildi. Bu sakatlık, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere kadrosunda yer alma şansını elinden aldı ve sahaların dışında bir taraftar olarak yetinmek zorunda kaldı.