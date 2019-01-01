Jaap Stam, yeni sezonda Feyenoord'u çalıştıracak

Hollanda futbolunun unutulmaz savunmacılarından Jaap Stam, Eredivisie'nin önemli ekiplerinden Feyenoord'un başına geçiyor.

Futbolculuk yıllarında PSV Eindhoven, Manchester United, Lazio, Milan ve Ajax gibi önemli kulüplerde top koşturan ve kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Jaap Stam, yeni sezonda büyük bir maceraya atılıyor.

Hollanda'nın büyük kulüplerinden Feyenoord, yeni sezondan itibaren takımı Jaap Stam'ın çalıştıracağını duyurdu. Eredivisie ekibini 2015'ten bu yana kulübün sembol isimlerinden Giovanni van Bronckhorst çalıştırıyordu. Van Bronckhorst'un Feyenoord'daki macerası bu sezonla birlikte sona eriyor.

Bugünlerde Zwolle'yi çalıştıran 46 yaşındaki Jaap Stam, daha önce Ajax II ve Reading kulüplerinde de görev yaptı.