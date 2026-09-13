İzleyin! Henk Veerman yeni bir harika golle göz kamaştırıyor

Henk Veerman, pazar günü Keuken Kampioen Divisie'de bir kez daha muhteşem bir gole imza attı. Golcü oyuncu, FC Volendam'ı FC Den Bosch karşısında 2-0'lık galibiyete artistik bir röveşatayla taşıdı.

Kras Stadion'daki maçta ilk yarıda denge bozulmadı. İki takım da fırsatlar yakaladı, ancak ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Maçın yeniden başlamasından kısa süre sonra Volendam golü buldu. Serbest vuruşun ardından gelişen atakta Veerman ceza sahasında topla buluştu ve harika bir röveşatayla kaleci Pepijn van de Merbel'i çaresiz bıraktı: 1-0.

Bu, Veerman'ın bir kez daha özel bir gole imza attığı anlamına geliyordu. Golcü oyuncu, ağustos ayının sonunda Volendam'ın 6-1 kazandığı FC Dordrecht maçında da şık bir topuk golüyle dikkat çekmişti.

FC Den Bosch, açılış golünün hemen ardından beraberlik için önemli bir fırsat yakaladı. Ancak Devon De Corte, Volendam kalesinin yanından az farkla auta gönderdi.

Kısa süre sonra Reuven Niemeijer, ev sahibi ekip adına farkı ikiye çıkardı. Orta saha oyuncusu, Mike Kleijn'in bundan kısa süre önce ikinci sarı karttan kurtulmasının ardından 64. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Volendam daha sonra üstünlüğünü bırakmadı. FC Den Bosch, yaptığı çok sayıda değişiklikle bir şeyler zorlamaya çalıştı ancak ev sahibi ekibin kalecisi ve savunmasını geçmeyi başaramadı.



