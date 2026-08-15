İzleyiciler, 22. dakikada Dusan Tadic hakkında bir anda tamamen çılgına dönüyor

Dusan Tadic, Willem II - NEC maçında sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu. Nijmegen ekibinin 37 yaşındaki hücum oyuncusu, zorlandığı ilk yarıda pek etkili olamazken özellikle 22. dakikadaki bir pozisyon nedeniyle yoğun tepki çekti.

NEC, maçın başında zorlandı ve Willem II savunmasını uzun süre neredeyse hiç sarsamadı. Ev sahibi ekip ise beşinci dakikada hızlı bir çıkışla ilk tehlikeyi yarattı, NEC ilk şutunu ancak 35. dakikada çekebildi: Adam Tahaui, topu doğrudan kaleci Karst de Leeuw’un üzerine gönderdi.

Tadic de ilk yarıda hücumda neredeyse hiç iz bırakmadı. Bir izleyici, Sırp oyuncunun kendi şutunu çekmekte kendisine göre fazla beklediği bir ana tepki göstererek, "Tadic gerçekten daha erken kendi şutunu çekmeyi öğrenmeli" dedi.

Ancak en çok dikkat çeken an, 23. dakikada Tadic’in en az temas sonrası yere düşüp ısrarla penaltı istemesi oldu. X’te birçok izleyici, ortada neredeyse hiçbir şey olmadığına inanıyor. Arthur, "Burada Tadic’e sarı kart verilmesi yerinde olurdu. Topu tamamen ıskalıyor ve ardından kendini bir şwalbeye bırakıyor" diye yazdı.

Diğer izleyiciler de hücum oyuncusunun cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. Bir yorumda, "Tadic’in son derece kötü oyunculuğu nedeniyle sarı kart görmemesi anlaşılır gibi değil. Ne kadar utanç verici bir şwalbe" denirken, bir başka kişi de "Tadic’e burada doğrudan sarı kart vermelisin. İnanılmaz derecede kötü bir şwalbe" diye yazdı.

Eski Ajaxlı hücum oyuncusunun performansı, başka izleyicilerde de eski rahatsızlıkları yeniden su yüzüne çıkardı. Bir yorumda, "Tadic bunu unutmamış. Yirmi dakika oynandı, şimdiden üç kez ölmekte olan kuğu" ifadeleri kullanılırken, başka biri de alaycı şekilde, "Tadic’e yapılan skandal faul!" diye yazdı.

Eleştiriler yalnızca söz konusu penaltı pozisyonuyla sınırlı kalmadı. Bir izleyici, "Merhaba NEC, Tadic’in şu 'dünya yıldızı' tavırlarını çok hızlı bir şekilde bıraktırmak ister misiniz?" diye sorarken, bir diğeri de "Tadic günün alay konusu. Ne biçim bir şwalbe, buna sarı kart verilmeliydi. Ne palyaço" dedi.







