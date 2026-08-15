İzleyiciler, 22. dakikada Dusan Tadic hakkında bir anda çılgına dönüyor

Dusan Tadic, Willem II - NEC maçında sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu. Nijmegen ekibinin 37 yaşındaki hücum oyuncusu, zorlu geçen ilk yarıda pek varlık gösteremedi ve özellikle 22. dakikadaki bir pozisyon nedeniyle yoğun tepki çekti.

NEC, karşılaşmanın ilk bölümünde zorlandı ve Willem II savunmasını uzun süre neredeyse hiç sarsamadı. Ev sahibi ekip, beşinci dakikada hızlı bir kontraatakla ilk tehlikeyi yarattı; NEC ise ilk şutunu ancak 35 dakika sonra çekebildi: Adam Tahaui, topu doğrudan kaleci Karst de Leeuw’un üzerine gönderdi.

Tadic de ilk yarıda hücumda neredeyse hiç etkisini gösteremedi. Bir izleyici, Sırp oyuncunun kendi şutunu çekmek için kendisine göre fazla beklediği bir ana tepki göstererek, "Tadic gerçekten daha erken şut çekmeyi öğrenmeli" dedi.

Ancak asıl dikkat, 23. dakikadaki bir pozisyona yöneldi. Tadic, en az temasın ardından yere gitti ve net şekilde penaltı istedi. X’te çok sayıda izleyici, ortada neredeyse hiçbir şey olmadığı görüşünde. Arthur, "Burada Tadic’e sarı kart verilmesi yerinde olurdu. Topu tamamen ıskalıyor ve ardından kendini yere atıyor" diye yazdı.

Diğer izleyiciler de hücum oyuncusunun cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. Bir yorumda, "Tadic’in son derece kötü oyunculuğu nedeniyle sarı kart görmemesi anlaşılır gibi değil. Ne kadar rezil bir aldatmaya yönelik hareket" denildi; bir başka izleyici ise, "Buna doğrudan Tadic’e sarı kart vermelisin. Akıl almaz derecede kötü bir aldatmaya yönelik hareket" diye yazdı.

Eski Ajaxlı hücum oyuncusunun performansı, başka izleyicilerde de eski rahatsızlıkları yeniden gündeme getirdi. Bir yorumda, "Tadic bunu hâlâ unutmamış. Yirmi dakika oynandı, şimdiden üç kez ölmekte olan kuğu" ifadeleri yer alırken, bir başkası alaycı şekilde, "Tadic’e yapılan korkunç faul!" diye yazdı.

Eleştiriler, söz konusu penaltı pozisyonuyla da sınırlı kalmadı. Bir izleyici, "Merhaba NEC, Tadic’in o 'dünya yıldızı' tavırlarını bir an önce söküp atmak ister misiniz?" diye sorarken, bir diğeri, "Tadic günün maskarası. Ne biçim bir kendini yere atma, buna sarı kart vermeliydin. Ne palyaço" dedi.







