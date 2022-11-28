İZLE | Zenit Petersburg - Spartak Moskova maçında kavga: Yumruklar havada uçuştu, toplam 6 kırmızı kart çıktı

İki dev takımın futbolcuları, yaşanan kaos ortamında birbirlerine girdi.

NE OLDU? Zenit St Petersburg'un Rusya Kupası'nda Spartak Moskova ile oynadığı maçın sonunda şiddetli sahneler yaşandı.

Rus yayıncı Match TV'nin maç görüntüleri sosyal medyada dolaşıyor. Kavga, ilk olarak Spartak forveti Quincy Promes ile Zenit'ten Wilmar Barrios'un duraklama süresinde çarpışmasının ardından başladı.

Yumruklar atılırken koçlar ve personel de sahaya koşuyor ve her iki oyuncu grubu da kavgaya dahil oluyor.

Zenit takımından Rodrigao Prado, hakemin önünde Spartak oyuncularına tekme atarken görüldü, çünkü maçın hakemi kontrolü tamamen kaybetti.

Que loucura!



O pau quebrou em Zenit e Spartak pela Copa da Rússia hoje.



Seis jogadores expulsos, entre eles os brasileiros Malcom e Rodrigão. pic.twitter.com/ZhkMyY0x9N — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) November 27, 2022

BÜYÜK RESİM: Hakem toplam altı kırmızı kart gösterdi ve her takımdan üç oyuncu maçtan atıldı.

Ev sahibi takımda Malcom, Barrios ve Rodrigo kırmızı görürken, Spartak'ta Aleksandr Sobolev, Shamar Nicholson ve Aleksandr Selikhov oyundan ihraç edildi.

Oldukça tuhaf bir şekilde, atılan tüm oyuncular yedek kulübesindeki futbolculardan oluşuyordu ve dolayısıyla maçta aktif olarak oynamıyorlardı.

Böylece mücadele, 11'e 11 devam etti.

SONRA NE OLDU? Zenit, maçı penaltılarla 4-2 kazanarak bir üst tura yükseldi.