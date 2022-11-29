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Son Heung-Min

İZLE | Son Heung-min, Kore ile Gana arasında oynanan maçtan sonra büyük bir üzüntü yaşarken 'selfi' mağduru oldu

Ethem Sündük
09:01 GMT+3 29.11.2022
Son Heung-min South Korea 2022 World Cup
Koreli futbolcu büyük bir üzüntü yaşarken Ganalı hoca 'selfi' peşindeydi.

NE OLDU? Tottenham'ın kanat oyuncusu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki heyecan verici H Grubu mücadelesinde üç puanı kaybetmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra, Gana'nın teknik ekibinde bulunan iki koç tarafından teselli edilirken üçüncü bir koç o anlarda Koreli futbolcuyla bir 'selfi' çekme derdindeydi.

Son, gözyaşları içindeyken Ganalı hoca yıldız oyuncuya doğru telefonunu tuttu, ancak teknik ekipteki diğer hocaların tepkisi üzerine bu kararından vazgeçti.

BÜYÜK RESİM: Muhammed Salisu ve Muhammed Kudus'un golleri Gana'yı 2-0 öne geçirmişti, ardından Güney Kore Cho Gue-sung ile üç dakikada iki gol atarak maçı eşitledi.

Ancak Kudus, daha sonra 68. dakikada galibiyeti getiren golü attığında Son'un maç sonunda üzülmesine neden oldu.

SIRADA NE VAR? Açılış maçında Uruguay ile 0-0 berabere kalan Güney Kore, ilk iki maçından sadece bir puan aldı.

Ve eleme turuna kalmak için Portekiz'le final maçlarına çıkacaklar.

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