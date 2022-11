İZLE | Son Heung-min, Kore ile Gana arasında oynanan maçtan sonra büyük bir üzüntü yaşarken 'selfi' mağduru oldu

NE OLDU? Tottenham'ın kanat oyuncusu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki heyecan verici H Grubu mücadelesinde üç puanı kaybetmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra, Gana'nın teknik ekibinde bulunan iki koç tarafından teselli edilirken üçüncü bir koç o anlarda Koreli futbolcuyla bir 'selfi' çekme derdindeydi.

Son, gözyaşları içindeyken Ganalı hoca yıldız oyuncuya doğru telefonunu tuttu, ancak teknik ekipteki diğer hocaların tepkisi üzerine bu kararından vazgeçti.

