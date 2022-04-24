Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, Konyaspor karşısında 3-2 mağlup olurken maçın ardından Sarı-Kırmızılı takımın hocası Cihat Arslan açıklamalarda bulundu.

Malatya ekibinin hocası, ilk yarıda istemedikleri şeyler olduklarını belirtirken bazı noktalarda farklı reaksiyonlar verdiklerinden bahsetti.

Oyuncular arasında Konyaspor maçının devre arasında tartışmalar çıktığına da değinen Cihat Arslan, kendileriyle değil de rakiple didişmelerinin daha doğru olacağı görüşünde.

Ne söylendi?

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan maçın ardından beIN Sports’a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İlk yarıda istemediğimiz şeyler oldu. Azubuike'ye 'Kesinlikle ön bölgeye çıkma, iki stoperin önünde biraz daha play-maker pozisyonunda kal' dedim. Kızdığım nokta o oldu.

“Topu kaybedince kırmızı kart gördü. Pozisyonların şu an hiçbirini izleyemediğim için gördüklerimi söylüyorum, yanlış bir şey söylüyorsam özür diliyorum.

“Kırmızı kart ağır geldi bize. Ama sonra Karim ve Azu'nun çıkmasıyla oyuna farklı bir şey geldi.”

“Rakiple didişelim”

Maçın devre arasında oyuncular arasında tartışma çıktığını söyleyen Arslan, "Oyuncularımız arasında hır gür çıktı, tartışmalar oldu.

“Biz de devre arasında kapı pencere kırmak zorunda kaldık. Bizim içeride birbirimizle didişmemiz yerine dışarıda bir rakibimiz var onunla didişmemiz lazım.

"Çalışmalarımızı hep bu yönde yaptık, hep bu şekilde konuştuk.

“İkinci yarıda biraz daha iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok kötü bir 3. gol yedik. Çok konuşulacak bir şey yok. Hakemler hata yapıyor.

“Tabii o Adil'in pozisyonunu muhakkak yorumcular değerlendireceklerdir. Hani 2. sarı olur mu, müdahale etmek istediği için sarı olur mu?

“Orada 2. sarı gelseydi belki maça ortak olabilirdik" dedi.

34 haftanın ardından 20 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in son sırasında bulunuyor.

Malatya ekibi, ligin 35. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak.

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