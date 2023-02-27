Fransız hoca, son dönemde kendisiyle ilgili haberlerden dolayı oldukça gergin bir görüntü çiziyor.

NE OLDU? Paris Saint-Germain, Pazar günü Kylian Mbappe'nin (2) ve Lionel Messi'nin 700. kariyer kulüp golü sayesinde Marsilya deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın son düdüğünün ardından Ligue 1 şampiyonunun mutlu olacağı çok şey vardı, ancak Galtier inanılmaz bir öfke yaşadı.

Fransız hoca, tribünden kendisine karşı yöneltilen küfürlerin ardından çılgına döndü ve taraftarlara doğru yürüdü. Tam da o sırada takımdaki görevliler hocalarını sakinleştirerek büyük bir kavganın çıkmasını önlediler.

BÜYÜK RESİM: Son zamanlarda; Thomas Tuchel ve Steven Gerrard'ın potansiyel olarak işini almak için sıraya girdiği konuşulurken Galtier'in gergin olduğu gözlendi.

Fransız teknik direktör, hoş bir galibiyetin ardından PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi tarafından desteklendi ve maçın ardından şunları söyledi:

“Takımın oynama şekli bize bir rahatlama hissi verdi. Marsilya'nın stadyumu Velodrome'da böyle oynayabiliyorsak, her yerde böyle oynayabiliriz."

SIRADA NE VAR? PSG şu anda Ligue 1 tablosunun zirvesinde ve Marsilya'nın sekiz puan önünde bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasının ikinci ayağında ise Bayern Münih ile karşılaşacaklar.

Fransız temsilcisi, Cumartesi günü Nantes'ı kendi sahasında ağırlayacak.