Fransız yıldız, son günlerin en çok konuşulan futbolcusu olmayı bir şekilde başarıyor.

NE OLDU? Mbappe 2022 Ballon d'Or ödül törenine babasıyla birlikte katıldığında, kırmızı halıya doğru yürürken kendisine yönelik beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Alandaki seyirciler, Fransız yıldızı yuhalayarak tepki gösterdi. Tören, Paris'teki Theatre du Chatelet'te yapıldı ve görünüşe göre, taraftarlar PSG yıldızını görmekten dolayı pek de mutlu olmadı. Mbappe, son dönemde PSG'den ayrılacağına yönelik haberlerle spor gündeminin zirvesinde yer alıyor.

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin PSG'deki geleceği, spekülasyonlar arasında belirsiz görünüyor.

Yıldız forvet, ocak transfer döneminde ayrılmak istediği yönündeki haberleri "Tamamen yanlış" olarak nitelendirdi.

Daha önce, yaz aylarında yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen, Mbappe'nin takımdaki ilişkilerinin bozulduğu gerekçesiyle bağlarını koparmak istediği bildirilmişti.

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? PSG ve Mbappe, cuma günü Ajaccio'da Ligue 1 maçı için aksiyona geri dönecek.