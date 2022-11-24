İZLE | Portekiz Milli Takımı'nın süperstarı Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle Dünya Kupası tarihinde ulaşılması güç bir rekorun sahibi oldu

Portekizli süperstar, attığı golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı.

NE OLDU? Portekiz'in Gana'yla karşılaştığı Dünya Kupası grup maçında, mücadelenin açılış golünü Cristiano Ronaldo kaydetti.

İkinci yarıda rekor kıran bir vuruşla kendi ekibini öne geçiren Portekizli süperstar, beş farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo, Gana karşısında penaltıdan attığı golle maçın kilidini de açmış oldu.

GOOOLL! | Cristiano Ronaldo açılışı penaltı ile yaptı! Sert ve düzgün bir vuruş... 😎⚽#POR #GHA | Qatar2022 pic.twitter.com/U87e9lc7DW — TRT Spor (@trtspor) November 24, 2022

Portekiz kaptanı, maç öncesinde okunan milli marş sırasında duygulandı ve maça ne kadar büyük bir konsantrasyonla çıktığını gösterdi.

Manchester United ile sözleşmesini fesheden süperstar, şu anda kulüpsüz bulunuyor.

Ronaldo, penaltıyı kullanmadan önce derin derin nefes alarak kendisini gole hazırladı.