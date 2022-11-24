İZLE | Portekiz Milli Takımı'nın süperstarı Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle Dünya Kupası tarihinde ulaşılması güç bir rekorun sahibi oldu
NE OLDU? Portekiz'in Gana'yla karşılaştığı Dünya Kupası grup maçında, mücadelenin açılış golünü Cristiano Ronaldo kaydetti.
İkinci yarıda rekor kıran bir vuruşla kendi ekibini öne geçiren Portekizli süperstar, beş farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.
Ronaldo, Gana karşısında penaltıdan attığı golle maçın kilidini de açmış oldu.
GOOOLL! | Cristiano Ronaldo açılışı penaltı ile yaptı! Sert ve düzgün bir vuruş... 😎⚽#POR #GHA | Qatar2022 pic.twitter.com/U87e9lc7DW— TRT Spor (@trtspor) November 24, 2022
Portekiz kaptanı, maç öncesinde okunan milli marş sırasında duygulandı ve maça ne kadar büyük bir konsantrasyonla çıktığını gösterdi.
Manchester United ile sözleşmesini fesheden süperstar, şu anda kulüpsüz bulunuyor.
Ronaldo, penaltıyı kullanmadan önce derin derin nefes alarak kendisini gole hazırladı.
Editörün Seçtikleri
- Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ile Louis Vuitton reklamından sonra Arjantinliyi 'mat etme' planını açıkladı
- İlkay Gündoğan, PSG'de Lionel Messi'nin takım arkadaşı olabilir
- 2022 Dünya Kupası kadrolar: Arjantin, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Katar'daki diğer 32 takımın tümü
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Gruplar, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey