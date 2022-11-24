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Cristiano Ronaldo

İZLE | Portekiz Milli Takımı'nın süperstarı Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle Dünya Kupası tarihinde ulaşılması güç bir rekorun sahibi oldu

Ethem Sündük
21:00 GMT+3 24.11.2022
CRISTIANO RONALDO PORTUGAL WORLD CUP 24112022
Portekizli süperstar, attığı golle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı.

NE OLDU? Portekiz'in Gana'yla karşılaştığı Dünya Kupası grup maçında, mücadelenin açılış golünü Cristiano Ronaldo kaydetti.

İkinci yarıda rekor kıran bir vuruşla kendi ekibini öne geçiren Portekizli süperstar, beş farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo, Gana karşısında penaltıdan attığı golle maçın kilidini de açmış oldu.

Portekiz kaptanı, maç öncesinde okunan milli marş sırasında duygulandı ve maça ne kadar büyük bir konsantrasyonla çıktığını gösterdi.

Manchester United ile sözleşmesini fesheden süperstar, şu anda kulüpsüz bulunuyor.

Ronaldo, penaltıyı kullanmadan önce derin derin nefes alarak kendisini gole hazırladı.

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