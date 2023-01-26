İspanyol yıldız, bu sefer baltayı taşa vurmuş gibi görünüyor...

NE OLDU? Barcelona'nın genç yıldızı Pedri'nin başına ilginç bir olay geldi.

Pedri, sosyal medyada dolaşırken bir kadının fotoğrafını beğendi.

Ancak, beğendiği fotoğraftaki kadının sevgilisi vardı.

Bu durum, çok da büyütülecek bir şey değil, tabii ki fotoğrafını beğendiği kadının sevgilisi değilseniz...

İşte bu taraftar, eline bir tabela alıp Barcelona ile Real Sociedad arasında oynanan kupa maçına gitti ve tabelada İspanyolca şöyle yazıyordu:

"Pedri, kız arkadaşımın fotoğrafını beğendin. Bu yüzden, bana formanı vermelisin!"

Taraftarın videosu, İspanya Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabından yayımlandı.

BÜYÜK RESİM: İddia edilen 'beğeni' gerçekten olduysa, dünyanın en iyi genç futbolcularından birisi olarak gösterilen Pedri, formasını bu taraftara gönderse iyi eder...

Aksi takdirde bu konu daha da uzayabilir, çünkü Pedri'nin formasını isteyen taraftar epey ısrarcı görünüyor.

Öte yandan Pedri, Çarşamba günkü Real Sociedad'ı 1-0 yendikleri kupa mücadelesinde iyi bir performans sergiledi.

BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? İspanyol devi, ligdeki liderliğini korumaya çalışırken Cumartesi günü La Liga'da Girona ile karşılaşacak.