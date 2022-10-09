Norveçli golcünün üstün formu, her hareketinin özenle taklit edilmesini sağlıyor.

NE OLDU? Green Bay Packers'ın Londra'daki New York Giants'a karşı açılış golünü attıktan sonra Allen Lazard, sevincini Manchester City'nin gol makinesine saygı göstererek kutladı. Böylece, "NFL, Erling Haaland'ın ikonik gol sevincini çaldı" sosyal medya üzerinden günün konuşulan konularından birisi oldu. Norveçli golcü, harika formunu devam ettirdiği takdirde bu gol sevincinin daha çok çalındığını görebiliriz.

BÜYÜK RESİM: Haaland, bu gol sevincini kutlamayı RB Salzburg'dayken kullanmaya başladı, ancak şimdi futbol dışında da ikonik bir hale geldi.

HAALAND İÇİN SIRADA Ne VAR? Manchester City forveti, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag karşısında üretken formunu korumayı umuyor.

Norveçli golcü, üstün performansıyla takımının en dikkat çekici futbolcusu konumunda bulunuyor.