NE OLDU? Liverpool'un 16 yaşındaki genç oyuncusu, daha önce forma giydiği Celtic'in ezeli rakibi Rangers'a karşı oynadığı futbolla neden bu kadar dikkat çektiğini bir kez daha gösterdi.
Doak, yaptığı hareketlerle göz kamaştırırken oyun zekası ve yüksek tekniğiyle de fark yaratıyor.
Genç oyuncu, Rangers karşısından o kadar acımasızdı ki topu ayağına her aldığında rakip takımın savunma oyuncularına neredeyse eziyet etti.
Attığı harika golle teknik heyet ve stadyumdaki taraftarları çılgına çeviren genç futbolcu, herkesi kendisine hayran bıraktı.
BÜYÜK RESİM: Liverpool'un 19 Yaş Altı takımı, ilk dört maçında aldığı 12 puanla UEFA Gençlik Ligi eleme aşamalarına geçiş yapacak.
DOAK İÇİN SIRADA NE VAR? Yaz aylarında Celtic'ten 600.000 Pound karşılığında sözleşme imzalayan Doak'ın Liverpool'da, bir gün Anfield'da oynanacak bir A takım maçında sahaya çıkması bekleniyor.
16 yaşında olan Doak, 19 yaş altı takımında oynayarak kendisinden daha yetişkin oyuncularla mücadele etmeye başladı bile...