NE OLDU? Liverpool'un 16 yaşındaki genç oyuncusu, daha önce forma giydiği Celtic'in ezeli rakibi Rangers'a karşı oynadığı futbolla neden bu kadar dikkat çektiğini bir kez daha gösterdi.

Doak, yaptığı hareketlerle göz kamaştırırken oyun zekası ve yüksek tekniğiyle de fark yaratıyor.

Genç oyuncu, Rangers karşısından o kadar acımasızdı ki topu ayağına her aldığında rakip takımın savunma oyuncularına neredeyse eziyet etti.

Attığı harika golle teknik heyet ve stadyumdaki taraftarları çılgına çeviren genç futbolcu, herkesi kendisine hayran bıraktı.