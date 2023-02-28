Fransız süperstar, Arjantinli kalecinin yaptıklarını unutacak gibi değil.

NE OLDU? Martinez, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası finalinde penaltı atışları sonrasında Fransa'yı yenip kupaya ulaşmasından sonra bir süre Mbappe ile dalga geçti.

Güney Amerikalı kaleci, Katar'daki finalin ardından Paris Saint-Germain'in forveti hat-trick yapmasına rağmen soyunma odasında Mbappe için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

Ve ayrıca, Mbappe'nin yüzünün olduğu bir oyuncak bebekle şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

Buenos Aires'te üstü açık otobüsteki geçit töreninde, Fransız yıldızı hedef alan birçok konuya alaycı bir şekilde dahil oldu.

Bu gelişmelerden sonra, Pazartesi günü Paris'teki FIFA En İyiler ödül töreninde, Martinez en iyi kaleci seçildiğinde şüphesiz ki Mbappe bu durumdan memnun değildi.

BÜYÜK RESİM: Martinez, Dünya Kupası galibiyetinin ardından yaptıkları ve büyük heyecan uyandıran oyuncak bebek hakkında şunları söyleyerek Mbappe hakkında konuştu:

"Onu iki dakika kadar tuttum ve fırlattım. Hepsi bu kadar. Mbappe ile nasıl dalga geçebilirim? Bana dört gol attı.

"Bir finalde dört gol! Benim onun oyuncağı olduğumu düşünüyor olmalı bebeğim! Mbappe'ye büyük saygım var.

"Ona kendisiyle gurur duyması ve başını dik tutması gerektiğini söylemeliyim, çünkü harika bir oyun oynadığını ve dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunun farkındayım!"

SIRADA NE VAR? Mbappe, kendisiyle dalga geçen Martinez'e, “Böyle boş şeylere harcayacak enerjim yok” diyerek kendisini bu tür bir karmaşadan uzaklaştırdı.

Ancak Martinez'in FIFA'dan büyük bir ödül kazanmasına tepkisi, Mbappe'nin onu affetmeye niyeti olmadığını gösteriyor.