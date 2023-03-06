Oyuna girdiği kısa süre içinde atılan İtalyan golcü, herkesi şaşkına uğrattı.

NE OLDU? Juventus formasını giyen Moise Kean, Roma maçına yedek kulübesinden dahil oldu.

Gianluca Mancini ile girdiği ikili mücadele sonrasında sinirlerine hakim olamadı ve rakip oyuncuya tekme attı.

Bunun üzerine hakem; İtalyan golcüye direkt kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti.

Moise Keane'in bu davranışı futbolseverler tarafından pek de anlamlandırılamadı, çünkü oyuna gireli 43 saniye olmuştu.

Kırmızı kartı gördükten sonra oyundan atılan futbolcu için esprili bir şekilde "Bir arkadaşa bakıp çıktı" yorumları yapılarak alay edildi.

BÜYÜK RESİM: Mancini, o ana kadar takımının tek golünü atmıştı ve Jose Mourinho'nun takımı üç puanı alarak Serie A'da ilk dörde geri döndü.

JUVE İÇİN SIRADA NE VAR? Torino ekibi, Perşembe günü Avrupa Ligi son 16 turunda Freiburg ile karşılaşacaklar.

Ancak Moise Keane'in bu disiplinsiz davranışı sonrasında, nasıl bi karar verileceği de merakla bekleniyor.