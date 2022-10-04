A Millî Takım'ın yıldızı, Barcelona'yı devirdi.

A Millî Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu hafta attığı gol ile damga vurdu.

Ofansf orta saha, Barcelona karşılaşmasında takımına üç puanı getiren golü kaydetmeyi başardı.

45. dakikada Federico Dimarco'nun pasıyla ceza sahası dışı hafif sol çaprazında topla buluşan Çalhanoğlu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu yakın köşeden ağlarla buluşturdu.

Yıldız futbolcu, aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan altı sene sonra bir ilk

Inter'in yıldızı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altı yıl sonra yeniden gol ile buluştu. Devler Ligi'nde dört golü bulunan Çalhanoğlu, Barça'ya karşı ağları havalandırarak gol sayısını beşe yükseltti.

Millî futbolcu, 2016 yılında Bayer Leverkusen formasıyla CSKA Moskova'ya attığı son Şampiyonlar Ligi golü de ceza sahasından gelmişti.