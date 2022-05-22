Milan, oyuncularını tek tek sahaya alarak 11 yıl aradan sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kutladı ve Zlatan Ibrahimovic bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenin bir yolunu buldu.

Deplasmanda Sassuolo'ya karşı alınan 3-0'lık bir galibiyet, Milan'ın şampiyonluk yarışında rakibi Inter'i geride bırakmasını sağladı ve maçın ardından bolca duygu yüklü an yaşandı.

40 yaşındaki forvet Ibrahimovic için bu durum, kariyerine veda olabilir ve İsveçli yıldız, şampiyonluğu büyük bir puro içip şampanya püskürterek çılgın bir şekilde kutladı.

Zlatan, daha önce yaptığı açıklamalarda Milan’da bir şeyler kazanmadan futbolu bırakmaya niyeti olmadığının altını ısrarla çizmişti.

İzle: Ibrahimovic, Milan'ın Serie A şampiyonluğunu kutlamak için puro içiyor ve şampanya püskürtüyor.

Just Zlatan doing Zlatan things. 🍾 😂 pic.twitter.com/cxLCdpRSba — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 22, 2022

Zlatan Ibrahimovic, emeklilik hakkında ne demişti?

YToplamda 850'den fazla ve uluslararası arenada 100'den fazla maça çıkan Ibrahimovic, dikkatini bir sonraki adımına verebilir.

Ancak o, şimdiye odaklanma sanatını mükemmelleştiren biri ve yolunu değiştirmeyi düşünmüyor.

Tecrübeli forvet, futbolu bırakma düşüncesinin onu korkuttuğunu itiraf etti.

"Emeklilik olasılığı konusunda hafif bir panik hissediyorum.

"Sonuç aldığım ve acı çekmediğim sürece kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre oynamaya devam edeceğim.

“Kariyerimi pişmanlık duymadan bitirmek istiyorum, bu yüzden zamanımı en üst düzeye çıkarmak zorundayım.

"Şu anda hissettiğim adrenalinin asla eskisi gibi olmayacağını biliyorum. Uyanmak, antrenmana gitmek, eve dönmek ve dinlenmek için programlandım.

"Bu 20-25 yıl sürer ama bir gün uyanacağım ve hiçbir planım olmayacak ve bu garip bir duygu olacak."

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