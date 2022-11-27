İZLE | Göztepe - Altay maçında ortalık karıştı: Bir taraftar sahaya atlayarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle defalarca vurdu

İzmir derbisinde, sahalarda asla görmek istemeyeceğimiz görüntülere maruz kaldık.

TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında bir başka İzmir ekibi olan Altay'ı ağırladı.

İki ezeli rakip arasında oynanan gerilimli maçta, istenmeyen olaylar yaşandı.

Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmada, bir taraftarın sahaya girmesiyle ortalık karıştı.

Korner direğini yerinden söken bir holigan, Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırıda bulundu.

Ne yaşandı?

Göztepeli taraftarın Altay kalecisi Ozan Evrim’e vurduğu anlar! 👀💥pic.twitter.com/YaT13MLbWd — Santra Sports (@SportSantra) November 27, 2022

Maçın 19. dakikası oynanırken Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların olduğu alana fişek atıldı.

Göztepe tribününde bazı taraftarlar, atılan fişeğin ardından yaralandı ve acilen müdahale etmek için sahaya 2 ambulans girdi.

Ve tam da bu andan sonra dakikalar 25'i gösterdiğinde bir futbol teröristi sahaya atlayarak Altay kalecisi Ozan'a elindeki korner direğiyle defalarca vurmaya başladı.

O kadar sert ve acımasız vurdu ki Ozan dengesini toplamakta zorlandı ve yerde kaldı.

Bu olayların ardından, maçın hakemi oyunu durdurdu ve futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.