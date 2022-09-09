Sarı-lacivertli takımın kiralık golcüsü, rakip takımın kalesinden örümcek ağlarını aldı.

Fenerbahçe'nin 2022-23 yaz transfer döneminde Watford'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Tiago Çukur, daha fazla forma şansı bulması için FCV Dender'e kiralanmıştı.

Genç forvet, sergilediği performansla yeni takımına çabuk ısınmış gibi görünüyor.

Tiago, Belçika 2. Lig seviyesinde oynadıkları Lierse Kempenzonen maçında, rakip takımın ağlarına adeta bir füze gönderdi.

Belçikalı futbolseverleri hayrete düşüren Tiago, maçı anlatan spikeri de adeta çılgına çevirdi.

Kendi yarı alanının sağ tarafından ilerleyen forvet oyuncusu, ceza sahasının dışından çıkardığı harika vuruşla kalecinin sol tarafına mükemmel bir gol attı.

Ancak, 19 yaşındaki golcünün takımı maçı 3-2 kaybetmekten kurtulamadı.

Kiralık olarak Dender'de görev yapan Tiago, şu ana kadar iki maça çıkarken 1 gol katkısında bulundu.

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